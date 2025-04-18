Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Призовой фонд соревнований составил более $2,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5. В рейтинге ATP Хачанов занимает 27-е место, Давидович-Фокина — 30-е.

В полуфинале Карен Хачанов сыграет с победителями матча между норвежцами Хольгером Руне и Каспером Руудом.

Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Он относится к категории ATP 500. Победителем прошлогоднего розыгрыша стал норвежец Каспер Рууд.

Таисия Орлова