Песков: контакты по урегулированию на Украине идут сложно

Контакты по теме мирного урегулирования на Украине идут сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-колла в пятницу. Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что США могут свернуть свои посреднические усилия в переговорном процессе по Украине, если не увидят признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Достаточно сложно идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая — тема украинского урегулирования»,— сказал господин Песков журналистам.

По его словам, определенный прогресс и наработки есть, однако сторонам предстоит обсудить множество сложных вопросов.

Утром в пятницу госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч с европейскими партнерами в Париже предупредил, что США могут прекратить посредничество в урегулировании между РФ и Украиной, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто. В конце марта президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, в которых среди прочего пригрозил вторичными санкциями на российскую нефть в случае медленного движения к миру на Украине. Говоря о сроках для достижения договоренностей по крекращению огня, он предупреждал о наличии у него «психологического дедлайна».

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Анастасия Домбицкая