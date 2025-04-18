Бывшего вице-губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова освобождают по УДО

Анатолий Озернов, занимавший пост первого заместителя губернатора в период, когда регион возглавлял Сергей Морозов, а затем осужденный за взятку, освобождается из колонии по УДО. Ходатайство Анатолия Озернова об условно-досрочном освобождении в пятницу утром удовлетворил Заволжский районный суд Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Басманного суда Фото: Пресс-служба Басманного суда

Анатолий Озернов работал в должности замгубернатора с 2005 по 2013 год, в феврале 2013 года без объяснения причин неожиданно уволился и устроился работать на должность заместителя гендиректора ОАО «Ульяновсккурорт», однако в 2014 году он снова был приглашен на пост заместителя губернатора, а затем и руководителя администрации губернатора. 28 апреля 2021 года врио губернатора региона Алексей Русских освободил Анатолия Озернова от должности без объяснения причин. Анатолий Озернов считался самым непубличным и скрытным человеком в команде губернатора Сергея Морозова, в то же время его верным соратником и правой рукой.

Анатолий Озернов был арестован в Москве 25 ноября 2021 года по обвинению в мошенничестве, затем обвинение переквалифицировали на получение взятки и растрату. В апреле 2021 года Ленинский районный суд признал бывшего вице-губернатора виновным в получении взятки в виде имущества и услуг (ремонт дачи, сруб для бани и шкаф для прихожей, всего на 2,7 млн руб.) в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 2,5 млн руб. и с лишением на три года права занимать должности в органах власти. Анатолий Озернов вину не признал. В суде заявлял, что его обвиняют в преступлении, к совершению которого он «не имел никакого отношения», и что он «попал в жернова политических интриг». Его адвокат Александр Паулов дошел до коллегии Верховного суда, но и она отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

Как пояснил «Ъ-Волга» господин Паулов, в октябре 2023 года, после вступления приговора в законную силу, был помещен в колонию №2 в Новоульяновск, там работал в цехе, занимаясь переоборудованием автомобилей для нужд СВО. В июле 2024 года он был переведен на более мягкий режим (без заключения под стражу) на производственно-технические работы (ПТР) в исправительную колонию строгого режима №9 в Заволжском районе Ульяновска, где занимался дорожными работами, в том числе по укладке асфальта. Вырос до мастера участка, а «в последнее время был переведен на бумажную работу административный аппарат центра ПТР, проживал в общежитии, оплачивая из заработанных денег питание и коммунальные услуги». УФСИН представило в суде положительные характеристики Анатолия Озернова, отмечая, что он «целеустремленный, направлен на успех, грамотный и педантичный, хорошо разбирающийся в вопросах экономики», «наладил в колонии документооборот». Представитель прокуратуры, по словам адвоката подтвердил положительные характеристики и отсутствие замечаний, но заявил, что против УДО.

На обжалование решения суда, как отмечает Александр Паулов, дается 15 дней. Если решение не будет обжаловано, по истечении этого срока Анатолий Озернов выйдет на свободу, но до истечения пятилетнего срока наказания обязан будет соблюдать ряд ограничений (в том числе — по занятию руководящих должностей в органах власти) и отчитываться в УФСИН по мечту своего проживания.