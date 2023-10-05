Облсуд согласился с дачными делами

Вступил в силу приговор, вынесенный бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Анатолию Озернову, признанному виновным в получении взятки в особо крупном размере в виде имущества и услуг в размере 2,7 млн руб. Областной суд, отказав осужденному в удовлетворении апелляционной жалобы, оставил в силе приговор райсуда, которым экс-заместителю губернатора определено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также отказано и обвинению в удовлетворении апелляционного представления с требованием более жесткого наказания. Прокуратура вердиктом не удовлетворена и после получения его мотивировочной части будет принимать решение о направлении кассационного представления. Защита готовит кассационную жалобу и при необходимости намерена дойти до Верховного суда, настаивая на полной невиновности Анатолия Озернова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Озернов (слева) считался «правой рукой» Сергея Морозова

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Анатолий Озернов (слева) считался «правой рукой» Сергея Морозова

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду Ульяновский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда, признавшего Анатолия Озернова (бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Сергея Морозова) виновным в получении взятки в виде имущества и услуг (ремонт дачи, сруб для бани и шкаф для прихожей, всего на 2,7 млн руб.) в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 2,5 млн руб. и с лишением на три года права занимать должности в органах власти. Об этом в своем официальном пресс-релизе сообщила прокуратура Ульяновской области.

Анатолий Озернов был первым заместителем губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он возглавлял администрацию губернатора и был уволен в апреле 2021 года после назначения врио главы региона Алексея Русских. Он был самым непубличным человеком в команде главы региона, в то же время считался «правой рукой» Сергея Морозова. Сам господин Морозов в суде заявлял, что не верит в нечистоплотность своего заместителя и что он «доверял ему как младшему ­брату».

Как ранее сообщал «Ъ», Анатолий Озернов был арестован в Москве 25 ноября 2021 года по обвинению в мошенничестве, затем обвинение переквалифицировали на получение взятки и растрату. По версии следствия, Анатолию Озернову был рекомендован предприниматель Константин Вершинин как человек «решительный и гибкий», хорошо знакомый с вопросами строительства, после чего вице-губернатор представил бизнесмена на совещании как «надежного человека», который «должен выиграть аукцион» на ремонт ситуационного центра губернатора. Подконтрольная (по версии следствия) Константину Вершинину компания «Ин-Сервис» (ООО) одержала победу на торгах и заключила госконтракт. После этого Анатолий Озернов якобы дал понять бизнесмену, что тот должен его «отблагодарить». Константин Вершинин сделал ремонт дачи тестя Анатолия Озернова (на 2,5 млн руб.), изготовил и поставил ему шкаф для прихожей (стоимостью 120 тыс. руб.), поставил на дачу сруб для бани (около 80 тыс. руб.). Следствие считает это взяткой. Также бывшему заму губернатора следствие вменяло растрату — компенсацию Константину Вершинину оплаты мероприятий областной власти через фиктивные договоры, но в этой части районный суд оправдал Анатолия Озернова.

Основная часть обвинения была построена на показаниях Константина Вершинина. Тот сам был обвинен в завышении стоимости работ при ремонте представительства региона в Москве, вину признал, подписал досудебное соглашение и дал показания против Анатолия Озернова, заявив, что накопленные на госконтракте деньги были направлены на дачу и сруб.

Анатолий Озернов свою вину не признавал, заявлял, что его обвиняют в преступлении, к совершению которого он «не имел никакого отношения», и что он «попал в жернова политических интриг».

Областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Анатолия Озернова, заявляющей о его полной невиновности. Также было отказано и в удовлетворении кассационной жалобы прокуратуры, которая настаивала на более жестком наказании подсудимого — в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом 13,9 млн руб. и с лишением права занимать должности в органах власти в течение десяти лет.

Адвокат Анатолия Озернова Александр Паулов сказал «Ъ», что «обязательно будет направлена кассационная жалоба на решение областного суда», «и, если потребуется, дойдем, доползем, долетим до Верховного суда». «Нас удивила вчерашняя позиция суда. Они должны были оправдать Озернова. Но такое ощущение, что суд не услышал представленные доказательства»,— сказал адвокат. По его словам, «аргументов у защиты для обжалования множество — страниц на 15–20». Адвокат отмечает, что суд не услышал, что «первая инстанция в нарушение пленума Верховного суда не провела экспертизу по оценке имущественных услуг и переданного имущества — сруба бани и шкафа», все, по его словам, было подсчитано следствием «на глазок». «Кроме того, Озернов написал 429 замечаний на протокол заседания суда. Среди них такие, когда эксперт говорит, что вина не доказана, а судья пишет: „вина доказана“. Я в жизни такого не видел ни по одному делу. Из материалов бесследно пропали три постановления — два на обыск и одно на уточнение данных. Нет ни одного первичного документа на ремонт дачи»,— сказал адвокат. Он также отметил, что суд почему-то не принимал и ставил под сомнение документы защиты, «в то время как доводы обвинения принимались без необходимых для того документов». Господин Паулов настаивает на том, что его подзащитный полностью невиновен, «дача отремонтирована на деньги тестя, им же куплен и сруб, и на это есть все приходные ордера», «также и шкаф оплачен Озерновым», «а вот та сторона не смогла ничего представить». По словам адвоката, его подзащитный стал «жертвой оговора со стороны Вершинина и ряда других свидетелей, осужденных за мошенничество и давших показания, чтобы спасти самих себя».

Прокуратура также не удовлетворена решением областного суда. «Позиция прокуратуры осталась неизменной. Мы вносили апелляционное представление, но суд с нами не согласился. И после получения решения суда будет рассматриваться возможность внесения кассационного представления»,— сказал „Ъ“ старший помощник прокурора ­Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск