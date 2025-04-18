В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два бойца самообороны

ВСУ атаковали беспилотником бойцов самообороны в Белгородской области. В Волоконовском районе погибли два человека — Олег Лихоманов и Максим Филимонов. Об этом сообщил глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

Губернатор Белгородской области уточнил, что информация о произошедшем поступила ночью около 2:00 мск. Бойцы были на дежурстве, написал он в своем Telegram-канале.

Также ночью в результате налета беспилотников в регионе пострадал мирный житель — водитель грузовика. Его транспорт подвергся атаке дрона. Пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги, сообщал господин Гладков. Минобороны сегодня, 18 марта, отчиталось, что за минувшую ночь системы ПВО сбили над регионом 12 БПЛА.