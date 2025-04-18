Водитель грузовика пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области

В селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Транспортное средство полностью сгорело. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчину с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медпомощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

За четверг, 17 апреля, ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 69 боеприпасов и 81 беспилотника. В результате погиб десятилетний мальчик, также были ранены три человека. От ударов пострадали 15 домов и 19 транспортных средств.