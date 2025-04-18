За ночь российские ПВО сбили 56 беспилотников
Ночью 18 апреля над пятью регионами России было сбито 44 БПЛА, еще 12 было уничтожено над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.
27 БПЛА сбили над Воронежской областью, 12 — над Белгородской. ПВО сбили еще три дрона над территорией Крыма и по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.
В Белгородской области был ранен водитель грузовика — транспорт ночью подвергся атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. У мирного жителя минно-взрывная травма: множественные поверхностные осколочные ранения живота, предплечья и ноги. Его доставили в Шебекинскую центральную больницу. Грузовик сгорел полностью, сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале.
В Воронежской области, на которую пришлась самая массовая атака дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Однако из-за падения обломков были повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля, газовая труба и фасад одного жилого здания. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— написал в 6:24 мск господин Гусев в своем Telegram-канале.
В Ростовской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, написал врио губернатора Юрий Слюсарь.