Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белоярская АЭС сотрудничает со следствием по делу начальника службы безопасности

Белоярская атомная станция (БАЭС, Заречный, Свердловская область) сотрудничает со следствием по делу начальника службы безопасности Владимира Соколова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе БАЭС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Белоярская АЭС проинформирована о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников, подозреваемого в экономическом преступлении. На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию»,— передали в пресс-службе.

Ранее Белоярский районный суд арестовал начальника службы безопасности БАЭС Владимира Соколова — он будет находиться под стражей до 10 июня включительно. Начальник обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ирина Пичурина

Новости компаний Все