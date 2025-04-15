Начальник службы безопасности Белоярской АЭС арестован за получение взятки
Белоярский районный суд арестовал начальника службы безопасности Белоярской атомной станции (входит в концерн «Росэнергоатом») Владимиру Соколову, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Владимир Соколов будет находиться под стражей до 10 июня включительно.
«На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию»,— сообщили в пресс-службе Белоярской атомной станции.
Постановление суда не вступило в законную силу.