Начальник службы безопасности Белоярской АЭС арестован за получение взятки

Белоярский районный суд арестовал начальника службы безопасности Белоярской атомной станции (входит в концерн «Росэнергоатом») Владимиру Соколову, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Напомним, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Владимир Соколов будет находиться под стражей до 10 июня включительно.

«На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию»,— сообщили в пресс-службе Белоярской атомной станции.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая