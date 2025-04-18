Глава Росконгресса: РФ станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США

Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев в интервью «РИА Новости» заявил, что Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США из-за торговых пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. …Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией»,— отметил господин Стуглев.

Пошлины в 10–50% на товары из 185 стран президент США Дональд Трамп ввел 2 апреля. Через неделю господин Трамп отложил на 90 дней введение тарифов в отношении 75 государств, в том числе стран ЕС. Пошлины против Китая составляют 145%, ответные меры КНР — 125%.

Против РФ пошлины не вводились. Российская сторона объяснила это тем, что РФ не сотрудничает с США в экономическом плане, а сам Дональд Трамп заявил, что санкций, введенных против страны на фоне СВО — достаточно.