«Питтсбург» поздравил Овечкина с обновлением рекорда

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» (Пенсильвания) поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с обновлением собственного снайперского рекорда. Хоккеист из России забил 897 шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

Во время поздравлений от «Питтсбурга» игроки команды, а также болельщики обеих команд поаплодировали российскому нападающему. В текущем сезоне Александр Овечкин сыграл 65 матчей, набрав 72 очка.

Александр Овечкин является одним из самых результативных игроков в истории хоккея. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 896-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.