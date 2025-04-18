На Дону обвиняемого в покушении на теракт приговорили к 14 годам тюрьмы и колонии
Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Игоря Цапа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Здесь уточнили, что подсудимый был признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и ношение взрывного устройства), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
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В сообщении со ссылкой на документы суда говорится, что в 2024 году в Херсонской области фигурант приобрел боевую гранату, намереваясь совершить подрыв бензовоза, привозившего топливо для Вооруженных Сил РФ.
«Используя подручные средства, он установил «растяжку» с взрывным устройством на автодороге, ведущей к месту заправки российской военной техники. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку его противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов», – сказано в релизе прокуратуры.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся 11-ти – в исправительной колонии строгого режима, «со штрафом в размере 50 тыс. рублей».