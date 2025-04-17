Трамп: Зеленский не виновен в начале конфликта

Президент США Дональд Трамп сказал, что не считает президента Украины Владимира Зеленского виновным в начале конфликта. Двумя днями ранее господин Трамп заявлял, что Киев также ответственен за начало боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AP Владимир Зеленский

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AP

«Я не возлагаю вину на Зеленского, но я не в восторге от того, что конфликт начался. Это конфликт, который никогда бы не начался, если бы я был президентом. Сейчас были бы живы миллионы людей, которые погибли»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

15 апреля президент США заявил, что в развязывании конфликта виноваты все стороны. По его словам, экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден мог бы предотвратить начало боевых действий, если бы снизил цены на нефть.

Вечером сегодня, 17 апреля, Дональд Трамп сказал, что ожидает ответа властей России по поводу прекращения боевых действий на Украине до конца недели. Представитель Госдепа Тэмми Брюс также отвергла утверждение о том, что Москва отказалась от предложения господина Трампа по урегулированию конфликта.