Госдепартамент: Россия не отвергала предложение США по Украине

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не согласен с утверждением об отказе Москвы от предложений Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. При этом, по ее словам, США намерены оценить серьезность стремлений России завершить боевые действия.

«Я бы оспорила утверждение о том, что россияне что-то отвергли»,— ответила Тэмми Брюс на вопрос журналистов, в котором утверждалось, что Кремль отверг предложения Дональда Трампа по Украине (запись опубликована на YouTube).

Как добавила представитель Госдепа, мир находится в ожидании того, чтобы увидеть серьезность намерений России. Она уточнила, что администрация президента Дональда Трампа привержена миру. Госпожа Брюс также сказала, что госсекретарь США Марко Рубио сейчас находится в Париже, чтобы найти путь к завершению конфликта.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что ожидает ответа Москвы на предложение о прекращение боевых действий на Украине на этой неделе. Он добавил, что 24 апреля Вашингтон и Киев подпишут соглашение по редкоземельным металлам.