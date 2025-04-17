В Новороссийске утвердили предметы охраны для двух памятников

В Новороссийске утверждены предметы охраны для двух памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны — мемориала «Линия обороны» и железнодорожного вагона, расположенного на месте боев советских войск и Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель главы региона Роман Лузинов, работа по разработке охранной документации и установлению значимых элементов памятников проводится на системной основе и охватывает объекты различного уровня — от местных до федеральных. Железнодорожный вагон признан памятником федерального значения, в то время как мемориал «Линия обороны» имеет статус регионального объекта культурного наследия.

Мемориал установлен в память о бойцах, остановивших наступление немецко-фашистских войск у стен цементного завода «Октябрь» 8 сентября 1942 года. Авторство проекта принадлежит участнику боев, скульптору Вадиму Цигалю, а также архитекторам Якову Белопольскому, Рафаэлю Кананину и Виктору Хавину. Композиция мемориала включает массивную арку: с одной стороны расположены сжатые в кулаках автоматы, с другой — рельеф с изображением линии обороны, медали «Золотая звезда» и орденов Ленина и Отечественной войны I степени.

Вячеслав Рыжков