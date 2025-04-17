РКН: сбои в Telegram связаны с неполадками в инфраструктуре

Роскомнадзор зафиксировал массовые жалобы на работу мессенджера Telegram сегодня, 17 апреля, вечером. Проблемы отмечались в Германии, Болгарии, России и Испании.

«С 19:30 мск Центр мониторинга фиксирует сбой. По предварительным данным, причина — неполадки в инфраструктуре сервиса»,— сообщили в ведомстве.

Согласно данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 19:30 — более 6 тыс. сообщений о неполадках. К настоящему моменту их число сократилось до 330. Пользователи жаловались на замедленную работу приложения и сбои при отправке сообщений.