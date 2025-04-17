В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram зафиксированы сбои, следует из данных сервисов «Сбой.рф» и Downdetector. Пользователи сообщают, что у них не открывается мобильное приложение, не отправляются сообщения и не загружаются медиафайлы.

На сайте Downdetector о проблемах в работе Telegram сообщили более 11,5 тыс. пользователей. Из них более половины указали, что сбой произошел в мобильном приложении.

Согласно данным «Сбой.рф», чаще всего жалобы на работу мессенджера поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Telegram сообщения о сбое не комментировал.