Вице-премьер Оверчук: правительство готовит предложения по проектам с Афганистаном

Правительство РФ прорабатывает ряд проектных предложений по развитию экономики Афганистана и укреплению двусторонних связей Москвы и Кабула. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Решение Верховного суда открывает возможность для развития торгово-экономических связей, продвижения нашего экспорта, а также реализации транспортно-логистического потенциала этой страны и приближения к нам рынков Пакистана и Индии»,— сказал господин Оверчук.

По его словам, «в предварительном плане правительство прорабатывает ряд проектных предложений, нацеленных на развитие экономики Афганистана и укрепление связей» между Россией и Афганистаном.

Сегодня, 17 апреля, Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

«Талибан» был запрещен в России 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В материалах суда говорилось, что движение, сформированное в Афганистане в 1994 году, поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чечни.

Подробнее о политическом решении Москвы — в материале «Ъ» «С талибов сняли табу».

Анастасия Домбицкая