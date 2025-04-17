В Чувашии планируют давать допбаллы при поступлении, прошедшим обучение в «Воине»
В Чувашии собираются начислять дополнительные баллы при поступлении в учреждения средне-специального образования, включая колледжи и техникумы, за прохождение обучения в центре патриотического воспитания «Воин». Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев, передает пресс-службе московского филиала центра.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Кроме того, в трех вузах Чувашии уже добавляют баллы при поступлении, окончившим обучение в региональном патриотическом центре.
Также в Татарстане баллы дополнительно получают выпускники центра «Воин», поступающие в КФУ.