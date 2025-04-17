SpaceX может получить контракт на запуск спутников для «Золотого купола» США
Компания SpaceX Илона Маска и два ее партнера стали главными претендентами на создание противоракетной системы нового поколения «Золотой купол», сообщило Reuters со ссылкой на источники. Систему поручил разработать президент США Дональд Трамп.
Фото: File Photo / Reuters
Как пишет Reuters, потенциальными партнерами SpaceX, которая занимается разработкой ракет и спутников, совместный тендер готовит компания в сфере программного обеспечения Palantir и производитель беспилотников Anduril. По словам источников, в последние три недели представители компаний встречались с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа и Пентагона.
Источники Reuters сообщили, что SpaceX предложила реализовать проект в формате «сервис по подписке»: правительство будет платить за доступ к системе спутников, но не управлять ею напрямую. Это позволит избежать соблюдения некоторых протоколов Пентагона, за счет чего будет ускорено создание системы. Однако в таком случае оборонное ведомство потеряет контроль над разработкой и ценообразованием проекта. Некоторые чиновники Пентагона скептически относятся к идее SpaceX, отмечает Reuters.
«Золотой купол» — система противоракетной обороны нового поколения, предусматривающая среди прочего выведение средств перехвата в космос для защиты всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Дональд Трамп подписал указ о создании проекта 28 января. К Пентагону обратились более 180 компаний, желающих помочь в разработке и строительстве «Золотого купола». Стоимость проекта может достигнуть сотен миллиардов долларов. SpaceX оценила предварительную инженерную и проектную работу в размере от $6 млрд до $10 млрд.
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