SpaceX может получить контракт на запуск спутников для «Золотого купола» США

Компания SpaceX Илона Маска и два ее партнера стали главными претендентами на создание противоракетной системы нового поколения «Золотой купол», сообщило Reuters со ссылкой на источники. Систему поручил разработать президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

Как пишет Reuters, потенциальными партнерами SpaceX, которая занимается разработкой ракет и спутников, совместный тендер готовит компания в сфере программного обеспечения Palantir и производитель беспилотников Anduril. По словам источников, в последние три недели представители компаний встречались с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа и Пентагона.

Источники Reuters сообщили, что SpaceX предложила реализовать проект в формате «сервис по подписке»: правительство будет платить за доступ к системе спутников, но не управлять ею напрямую. Это позволит избежать соблюдения некоторых протоколов Пентагона, за счет чего будет ускорено создание системы. Однако в таком случае оборонное ведомство потеряет контроль над разработкой и ценообразованием проекта. Некоторые чиновники Пентагона скептически относятся к идее SpaceX, отмечает Reuters.

«Золотой купол» — система противоракетной обороны нового поколения, предусматривающая среди прочего выведение средств перехвата в космос для защиты всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Дональд Трамп подписал указ о создании проекта 28 января. К Пентагону обратились более 180 компаний, желающих помочь в разработке и строительстве «Золотого купола». Стоимость проекта может достигнуть сотен миллиардов долларов. SpaceX оценила предварительную инженерную и проектную работу в размере от $6 млрд до $10 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Небо в заказах».

Лусине Баласян