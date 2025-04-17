Венгрия и Словакия связали вспышку ящура с биотерроризмом

Власти Венгрии и Словакии предполагают, что продолжающиеся вспышки высококонтагиозной ящурной инфекции могут быть связаны с биотерроризмом, пишет Politico. Впрочем, доказательств в пользу этой теории власти пока не представили.

Первым из официальных лиц, кто заявил о биологической атаке, стал глава аппарата правительства Венгрии Гергей Гуйяш. «На данном этапе нельзя исключать, что вирус не имеет природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом»,— заявил господин Гуйяш в прошлый четверг, 10 апреля. Он добавил, что подозрение основано на устной информации, полученной из иностранной лаборатории, результаты которой еще не подтверждены.

На следующий день, 11 апреля, в пользу этой теории высказался министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач: «Существуют различные предположения, различные вопросы, которые мы задаем себе здесь, в Словакии. Те же вопросы задает и Европейская комиссия».

В начале марта Венгрия выявила случай ящура на ферме на границе со Словакией. Это первая вспышка ящура в стране за последние 50 лет. С тех пор ящур был обнаружен еще на трех венгерских фермах и на шести фермах в Словакии. В Словакии было объявлено чрезвычайное положение и введены пограничные ограничения. Кроме того, ящур был обнаружен в Германии. В начале марта о закрытии погранпереходов с Венгрией и Словакией в качестве превентивной меры сообщила Австрия. А Великобритания вовсе запретила импорт мясных и молочных продуктов из ЕС, в том числе туристами.

Кирилл Сарханянц