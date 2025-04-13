Великобритания запретила ввозить из ЕС мясные и молочные продукты

Великобритания ввела запрет на ввоз мясных и молочных продуктов для личного пользования из Евросоюза. В Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны объяснили эту меру профилактикой ящура. Таможенные службы будут останавливать туристов даже из-за бутербродов с запрещенными ветчиной и сыром, пишет The Guardian.

«Риск проникновения ящура в Великобританию в настоящее время оценивается как средний»,— уточняется в сообщении министерства. Последний раз вспышка заболевания в стране была в 2007 году.

Среди государств ЕС, попавших под запрет на коммерческий импорт, перечислены все, где сейчас есть вирус ящура, — Германия, Венгрия и Словакия. Также ограничение распространяется на государства Европейской ассоциации свободной торговли, Фарерские острова и Гренландию.

Нельзя ввозить в страну продукцию из определенных животных: коров, овец, свиней и коз. Запрещены к привозу вяленое мясо, сырое мясо и молоко. Помимо этого существует ограничение на торговлю сеном и соломой, любыми животными, восприимчивыми к ящуру, зародышевой плазмой и кормом для домашних питомцев.

7 марта Всемирная организация охраны здоровья животных (WOAH) объявила о зафиксированной Венгрией вспышке ящура среди крупного рогатого скота впервые с 1973 года. Случай ящура выявили на ферме на границе со Словакией. В начале апреля австрийские власти закрыли погранпереходы с Венгрией и Словакией.