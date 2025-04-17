Мальдивы закрыли въезд для израильтян

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ратифицировал поправку в закон об иммиграции, которая запрещает въезд в эту страну людей с паспортами Израиля. Это было сделано в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу

Фото: Rafiq Maqbool / AP Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу

Фото: Rafiq Maqbool / AP

«Ратификация отражает твердую позицию правительства в ответ на продолжающиеся зверства и акты геноцида, совершаемые Израилем против палестинского народа»,— цитирует CNN заявление правительства Мальдив. Израиль отвергает любые обвинения в геноциде палестинцев и настаивает на том, что защищает себя после нападения боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года.

Изначально президент Муиззу предложил запретить въезд в страну граждан Израиля еще в июне 2024 года. Тогда МИД Израиля отреагировал, сделав рекомендацию гражданам страны избегать поездок на Мальдивы. Нынешнее решение правительства Мальдив Израиль пока не прокомментировал.

Алена Миклашевская