Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, почему GWM решила выпустить общую мобильную платформу для автомобилей всех своих брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor готовится к запуску единого мобильного приложения для всей линейки своих машин в России: Haval, Tank, Ora и Wey. Почему вендор решил пойти на такой шаг? И какие проблемы наблюдаются в текущих версиях?

Пользователи приложения My Haval, например, за все время оценили его функциональность в среднем на три с небольшим балла как в App Store, так и в Google Play. Среди наиболее популярных жалоб названы отсутствие функции запуска подогрева стекла и запуска двигателя по расписанию, потеря связи с машиной, отсутствие виджета и поддержки Apple Watch, необходимость вводить пароль для каждой функции вместо использования единого PIN-кода или биометрической идентификации. Кроме того, автовладельцы отмечали неактуальные данные о состоянии машины. Это делает мониторинг в реальном времени невозможным.

У владельцев Tank претензий меньше. Точнее их лояльность, выраженная в баллах, составляет четыре единицы, а в AppStore и вовсе почти максимальные пять. Тем не менее в отзывах есть критика, которая касается ограниченной совместимости с некоторыми моделями марки, зависаний и нестабильной работы.

А вот владельцы Ora&Wey странным образом разделились в зависимости от мобильной платформы. В Google Play средний балл довольно высокий — 4,6. В то время как в «яблочном» магазине приложений напротив, самый низкий — 2,8. Владельцы жалуются на ошибки геопозиции (приложение часто ошибается с местоположением автомобиля), проблемы с уведомлениями (ошибки давления в шинах, например, не исчезают даже после их устранения на автомобиле), малый лимит интернет-трафика (100 МБ в месяц не хватает, что и вызывает проблемы с подключением к автомобилю в конце цикла).

С новым единым приложением автопроизводитель, я полагаю, намерен решить если не все, то большую часть перечисленных недовольств автовладельцев. Разработчики обещают сохранить функции текущих мобильных программ, вроде дистанционного запуска двигателя, настройки климат-контроля, управления замками, оставить мониторинг давления в шинах, запаса хода, местоположения и уведомления о незакрытых окнах или дверях. Кроме того, пользователям обещают автоматический перенос аккаунтов и уже выбранных ими настроек. Это не просто, надеюсь, всё пройдёт гладко для всех участников процесса.

Представители Great Wall Motor пообещали совершенствовать функциональность приложения. И как раз на основе отзывов пользователей. Запуск нового сервиса должен состояться до лета.

Александр Леви