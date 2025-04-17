МИД РФ не видит перемен в позиции ЕС по закупкам российских энергоносителей

Наращивать поставки российских энергоносителей на рынок Евросоюза (ЕС) — дело неблагодарное. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва была и остается надежным экспортером энергоресурсов на мировые рынки.

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«Предпосылок того, что нынешнее руководство ЕС или руководство ряда стран-членов ЕС пересмотрит свою позицию в отношении отказа от российских энергоносителей, ведущего к стагнации европейской экономики... на данном этапе не просматривается»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Financial Times писала, что Еврокомиссия (ЕК) ищет способы разорвать долгосрочные контракты на поставку газа из РФ, чтобы при этом избежать выплаты штрафов. По данным Reuters, ЕС отказался от введения запрета на импорт российского газа. Вместо этого ЕК хочет разработать новую дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости блока от российских энергоносителей.

По итогам первого квартала 2024 года средняя цена газа в Европе выросла более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном в ЕС заговорили об увеличении импорта российского газа.