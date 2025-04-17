Россия снизила инвестиции в госбумаги США до $36 млн в феврале

Россия в феврале сократила вложения в американские государственные бумаги до $36 млн, следует из данных Минфина США. На долгосрочные облигации пришлось $30 млн, на краткосрочные — $6 млн.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле показатель снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд. В декабре 2024 года инвестиции достигали $42 млн., а в январе снизились до $38 млн.

Согласно прогнозу Управления Конгресса США по бюджету, к 2034 году госдолг вырастет до $50,7 трлн. Это равно 122% ВВП страны. В конце июля 2024-го госдолг США впервые превысил отметку $35 трлн.

Подробнее о российских инвестициях — в материале «Ъ» «В погоне за доходом».