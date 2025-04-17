Товарооборот между Россией и Японией за год снизился на 9,41%

По итогам 2024 финансового года (1 апреля 2024 года — 31 марта 2025 года) товарооборот между Японией и Россией упал на 9,41%, до 1,17 трлн иен ($8,2 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина. Объем экспорта товаров из Японии в РФ снизился на 1,2%, импорта — на 12,3%. Япония в основном закупала СПГ (63,9% от всего импорта), морепродукты (15,2%) и цветные металлы (10,8%), Россия — японские транспортные средства (66,2%).

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За год Япония снизила поставки в Россию легковых автомобилей (на 5,8%), медицинских изделий (на 64,7%), изделий из резины (на 25,6%) и целлюлозной продукции (на 60,8%). При этом экспорт японских запчастей и комплектующих вырос на 5,9%, изделий из пластика — на 91,4%. На 521,4% вырос экспорт изделий из железа и стали, но в количественном выражении на эти поставки пришлось лишь 0,5% от всего японского экспорта в РФ.

В прошлом финансовом году Япония снизила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 9,4%. Также были снижены закупки из РФ зерновых на 35,9%, угля — на 54,7%, цветных металлов — на 55,5%. При этом японская сторона нарастила импорт российских овощей на 21%, морепродуктов — на 2%, фруктов — на 467%.

В марте 2025 года товарооборот двух стран вырос на 8,56%, до 117,2 млрд иен ($827 млн). Объем экспорта из Японии в РФ прошлом месяце увеличился на 47,6% в годовом выражении, а объем импорта снизился на 4,3%.

В 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям и с тех пор неоднократно расширяла санкционный список. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о статусе островов и подписании мирного договора.