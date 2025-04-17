Хоккеист Никишин получил американскую визу и выехал в расположение «Каролины»

Российский защитник Александр Никишин получил американскую визу и направляется в США, где дебютирует в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Каролина Харрикейнс». Об этом в своем Telegram-канале сообщило спортивное агентство Winners Hockey, которое представляет интересы игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Александр Никишин час назад получил американскую визу и уже находится в пути в расположение клуба "Каролина Харрикейнс". Маршрут игрока будет следующим: сначала он отправится в Джедду, откуда прямым рейсом вылетит в Нью-Йорк, а затем направится в Каролину»,— говорится в заявлении.

На прошлой неделе 23-летний Никишин подписал двухлетний контракт новичка с «Каролиной». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он представлял петербургский СКА и московский «Спартак». Всего за карьеру в КХЛ сыграл в 323 матчах и записал в свой актив 192 очка (62 гола плюс 130 передач). В составе сборной России Никишин стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Каролина» располагается на втором месте турнирной таблицы дивизиона Метрополитен, набрав 99 очков в 81 игре. В первом раунде play-off, который стартует 19 апреля, клуб сыграет с «Нью-Джерси Девилс».

Таисия Орлова