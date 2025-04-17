Песков прокомментировал переговоры представителей США и Украины в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что представители Украины и США в Париже «очевидно» будут обсуждать аспекты урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, эти встречи должны стать продолжением контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу. В переговорах в Париже будут также участвовать британская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш президент имел с господином (спецпосланником президента США Стивом.— ''Ъ'') Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу. Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами»,— cказал Дмитрий Песков журналистам. «Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны»,— отметил представитель Кремля.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 16–18 апреля пробудут с визитом в Париже для переговоров с европейскими коллегами. По данным The Telegraph, к ним присоединится и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Это будут первые переговоры между европейской «коалицией желающих», обсуждающей отправку военнослужащих на Украину после прекращения огня, и представителями США. 17 апреля в Париж также прибыл глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Подробности — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».

Лусине Баласян