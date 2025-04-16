Госдеп подтвердил визит Рубио и Уиткоффа в Париж

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 16–18 апреля отправятся в Париж для переговоров с европейскими коллегами, подтвердил Госдепартамент. Ранее об их предстоящем визите во Францию сообщала газета Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Как сообщил Госдепартамент, Марко Рубио и Стив Уиткофф отправятся в Париж для продвижения цели Дональда Трампа прекратить российско-украинский конфликт. Также планируется обсудить «продвижение общих интересов в регионе».

По словам источников Politico, американские чиновники обсудят с французскими коллегами ситуацию на Украине, в Иране, а также торговые отношения. Газета писала, что Стив Уиткофф встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Марко Рубио — с главой французского МИДа Жан-Ноэлем Барро.

Лусине Баласян