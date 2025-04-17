Глава МИД Ирана прибыл в Москву для обсуждений ядерной программы
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале иранского министра. По прибытии в российскую столицу министр сообщил журналистам, что планирует обсудить с российскими коллегами ход переговоров с американцами по ядерной программе Тегерана.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы всегда тесно консультировались с нашими друзьями в России по ядерным вопросам, и сейчас представилась хорошая возможность сделать то же самое с российскими официальными лицами»,— сказал Аббас Аракчи журналистам.
«Будут проведены обсуждения по региональной повестке и продолжающимся израильским преступлениям, а также по украинскому вопросу и событиям, произошедшим во время этой поездки»,— добавил он.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Аббас Аракчи обсудит с российскими коллегами продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене, а также итоги ирано-американских переговоров по ядерной программе.
12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе. На 19 апреля запланирован второй этап. Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров.
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