Глава МИД Ирана прибыл в Москву для обсуждений ядерной программы

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале иранского министра. По прибытии в российскую столицу министр сообщил журналистам, что планирует обсудить с российскими коллегами ход переговоров с американцами по ядерной программе Тегерана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы всегда тесно консультировались с нашими друзьями в России по ядерным вопросам, и сейчас представилась хорошая возможность сделать то же самое с российскими официальными лицами»,— сказал Аббас Аракчи журналистам.

«Будут проведены обсуждения по региональной повестке и продолжающимся израильским преступлениям, а также по украинскому вопросу и событиям, произошедшим во время этой поездки»,— добавил он.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Аббас Аракчи обсудит с российскими коллегами продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене, а также итоги ирано-американских переговоров по ядерной программе.

12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе. На 19 апреля запланирован второй этап. Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Анастасия Домбицкая