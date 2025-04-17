Белоруссия планирует ввести в оборот цифровой рубль во второй половине 2026 года

Белоруссия активно работает над созданием цифрового рубля, заявил председатель правления Нацбанка республики Роман Головченко. Ввести цифровой рубль планируется во второй половине 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, в первую очередь власти озабочены вопросом сохранности средств. Как пояснил господин Головченко, для государства очень важно будет иметь возможность «проследить то, как цифровые деньги проходят по всей цепочке».

«Во второй половине 2026 года цифровой рубль уже будет полноценно введен в оборот. Им уже смогут пользоваться субъекты хозяйствования. К 2027 году мы планируем, что он станет доступен и государственным органам, и физическим лицам»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Белорусский Нацбанк ставит перед собой три задачи: составить требования к платформе обращения белорусского цифрового рубля, создать программное обеспечение для его функционирования и разработать нормативную базу для регулирования платформы. Роман Головченко назвал перспективной темой использование цифровой валюты в трансграничных расчетах.

В мае 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал тему цифрового рубля с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. В июле того же года белорусский Нацбанк сообщил о планах внедрять цифровой белорусский рубль и обеспечить расчеты им в международных операциях. В марте этого года Нацбанк предложил разрешить банкам размещать цифровые знаки (токены).

Тем временем ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года.

О перспективах его внедрения в России — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».