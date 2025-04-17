Bloomberg: Трамп считает экономически перспективным снятие санкций с России

Президент США Дональд Трамп видит экономические перспективы в перезагрузке отношений с Россией, пишет агентство Bloomberg. В частности, этому будет способствовать ослабление санкционного давления на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине. Помимо мира, здесь также играют роль коммерческие интересы США»,— убеждены в агентстве.

Дональд Трамп имеет право отменить более 90% санкций США в отношении РФ, рассказал Bloomberg гендиректор компании Castellum.AI Питер Пятецкий. Речь идет и о тех ограничениях, которые были введены полномочиями другого президента.

Затруднить снятие санкций с России может только влияние Конгресса, подчеркнули в Bloomberg. Перед уходом с поста главы Белого дома Джо Байден ввел некоторые ограничения на законодательном уровне, в их число входят санкции в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Теперь перед односторонней отменой этих мер господину Трампу потребуется уведомить об этом Конгресс.

15 апреля официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт допустила возможность возобновления экономических связей США и РФ. По ее словам, это может стать стимулом для прекращения конфликта на Украине. При этом 12 апреля Дональд Трамп подписал указ о продлении антироссийских санкций и блокировки активов РФ.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Море неясности».