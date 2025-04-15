Белый дом допустил развитие экономических связей с РФ после прекращения огня

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экономическое партнерство России и США может стать стимулом для Москвы прекратить российско-украинский конфликт. При этом, по ее словам, перед этим необходимо прекратить огонь на Украине.

«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф «ясно дали это понять».

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