На семи улицах Музыкального микрорайона Краснодара начали грейдирование

В Музыкальном микрорайоне Краснодара стартовала подготовка к реконструкции ул. Есенина. На нескольких улицах района одновременно проводится грейдирование дорожного полотна, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

О начале работ сообщил глава Калининской сельской администрации Сергей Пелих на встрече с жителями.

«Стартует без преувеличения долгожданный проект — первый этап реконструкции улицы Есенина в рамках краевой программы. Уже приступили к расчистке улицы: убираем поросль, сухостой, будем пересаживать здоровые растения и переносить контейнерные площадки. Также департамент транспорта приступил к грейдированию ряда улиц микрорайона»,— отметил господин Пелих.

На встрече присутствовали представители департамента транспорта и дорожного хозяйства, департамента городского хозяйства и ТЭК, активисты микрорайона, а также сотрудники ТОСов и территориальных центров.

После реконструкции ул. Есенина превратится в двух-трехполосную автомагистраль с тротуарами, велосипедной дорожкой, светофорами, новой ливневой канализацией и освещением.

Проект реализуется в рамках краевой программы комплексного развития дорожно-транспортной сети, инициированной губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Первый этап включает реконструкцию участка от ул. Солнечной до ул. Гомельской, а также ул. Кухаренко от Есенина до Шолохова. Второй этап, запланированный на 2026-2027 годы, охватит участок от Гомельской до ул. Петра Метальникова.

Параллельно с подготовкой к реконструкции началось грейдирование семи улиц микрорайона: Мусоргского, Дунаевского, Прокофьева, Шаляпина, Алмазной, Ангарской и Адлерской. Ранее на улице Суздальской выполнили ямочный ремонт.

Анна Гречко