В Шуе Ивановской области отбита атака беспилотников

Ночью с 16 на 17 апреля город Шуя Ивановской области подвергся атаке БПЛА. Она была отбита, пострадавших нет. В нескольких домах выбило стекла, заявили в оперативном штабе региона. Опасность атаки БПЛА сохраняется, школы в Шуе переведены на дистанционный режим работы.

Вчера силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Ивановской областью. В правительстве региона уточнили, что удары БПЛА отразили в городе Шуя. В результате два человека получили легкие ранения, эвакуацию в городе не объявляли.

Сегодня, 17 апреля, ночью был уничтожен 71 БПЛА над шестью российскими регионами, сообщало Минобороны. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.