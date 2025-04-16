Два человека пострадали при ударе дронов ВСУ по Ивановской области

Два человека получили легкие ранения в результате удара украинских беспилотников по городу Шуе в Ивановской области. Им оказали медицинскую помощь, сообщили в региональном правительстве. По данным Минобороны, в небе над регионом с 8:00 до 9:40 мск сбили семь БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

В ночь на 15 апреля при ударе дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по домам в Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек пострадали. Также получили повреждения 37 домовладений. Пять из них сгорели.