За ночь сбили 71 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение ночи средства ПВО перехватили над Курской областью 49 БПЛА, сообщило Минобороны. По его данным, по семь беспилотников сбито над Орловской и Рязанской областями, четыре — над Брянской, три — над Владимирской, еще один дрон — над Тульской областью.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет. В Брянской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Рязанский губернатор Павел Малков тоже заявил, что никто не пострадал. Власти других регионов атаки пока не комментировали.