Российские ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Ивановской областью

Российские силы ПВО с 8:00 до 9:40 мск уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны. Все они перехвачены в небе над Ивановской областью. В правительстве региона уточнили, что удары БПЛА отразили в городе Шуя.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий»,— говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

За прошедшую ночь над шестью регионами России было сбито 26 украинских беспилотников. Девять из них — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, по два — над Липецкой областью и Республикой Крым, еще один — над территорией Московского региона.

По данным Минобороны, с 6:35 до 7:00 мск российские ПВО отразили удары еще трех БПЛА: два — над Рязанской областью, один — над Тульской.