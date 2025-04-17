SuperJob: россияне теряют интерес к поездкам на работу на самокатах

Согласно опросу SuperJob, за год в Москве и Санкт-Петербурге уменьшилось число желающих ездить на работу на велосипедах и самокатах. В Москве число тех, кто хотел бы добираться так до работы, сократилось на 4 п. п. в годовом выражении, в Петербурге — на 6 п. п. 3% москвичей и 4% петербуржцев ездят на работу на велосипеде. Рассматривают такой способ передвижения 21 и 26% респондентов соответственно.

На самокатах и электросамокатах передвигаются 3% жителей Москвы и 2% жителей Санкт-Петербурга. Еще по 14% горожан рассматривают такой вариант. Авторы исследования связали падение интереса к поездкам на велосипедах и самокатах в том числе с ужесточением правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Опрос проводился 7–16 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. В нем участвовали по 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения двух городов. Результаты исследования приводит РБК.

По итогам 2024 года аварийность с участием СИМ выросла на 42,8%, количество погибших — на 25,6%, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. 65,5% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов, в 34,2% случаев они принадлежали физлицам. Власти готовят несколько документов для дальнейшей реформы СИМ.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокаты забуксовали в поправках».