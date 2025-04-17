АЛРОСА: спрос на бриллианты можно повысить за счет видового маркетинга

Необходимо развивать видовой маркетинг натуральных бриллиантов для роста спроса на них, заявил начальник управления международного сотрудничества АЛРОСА (MOEX: ALRS) Петр Каракчиев. Он убежден, что санкции, «безусловно, важная проблема» для отрасли, но не самая главная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ключевая задача, над которой мы все должны думать и работать, заключается в продвижении видового маркетинга, то есть стимулирования спроса на ключевых рынках сбыта, рекламу природных камней для того, чтобы их покупали»,— сказал он на форуме «Хозактив» (цитата по ТАСС).

АЛРОСА в сложившихся условиях считает важным развивать рекламные кампании на дружественных рынках — в Китае и Индии, странах БРИКС, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Петр Каракчиев уверен, что в этом лежит залог успеха не только АЛРОСА, но и всей отрасли.

В марте глава компании Павел Маринычев говорил, что первые попытки восстановления рынка уже наблюдаются. Ценовые индексы, опускавшиеся в феврале до многомесячных минимумов, стали постепенно расти, а добывающие компании перестали снижать стоимость алмазов. АЛРОСА предполагает, что рынок алмазов восстановится раньше 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Все грани кризиса».