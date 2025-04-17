Совет законодателей рассмотрит проект Курултая Башкирии о консультации до аборта

Комиссия Совета законодателей начала рассматривать законопроект Курултая Башкирии об обязательном доабортном психологическом консультировании. Соответствующие изменения планируется внести в ст. 20 и 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пояснительной записке к документу отмечается, что Россия испытывает сильнейший демографический кризис. В 2024 году число родившихся составило 1,222 млн, за год оно уменьшилось на 3,4%. Более низкий показатель числа рождений фиксировался только в 1999 году — 1,215 млн.

С середины 2023 года для женщин, которые собираются сделать аборт, проводится мотивационное анкетирование, после которого предлагаются федеральные и региональные меры соцподдержки (пособия, программы по обеспечению жильем и так далее). В 2024 году анкетирование прошли 260 тыс. беременных женщин, около 40 тыс. из которых затем передумали делать аборт.

«Вместе с тем сложившаяся демографическая ситуация свидетельствует о необходимости введения дополнительных мер, направленных на поддержку женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора»,— отмечается в документе.

В законопроекте предлагается установить обязательную консультацию психолога до аборта. Отмечается, что в некоторых странах такое требование установлено законом.

«В задачи психолога входит убеждение женщины отказаться от аборта, раскрытие перед ней перспектив счастливого материнства, информации о мерах социальной поддержки и напоминание ей о праве нерожденного ребенка на жизнь. В этой связи вопрос о допустимости аборта может рассматриваться лишь в исключительных случаях, когда продолжение беременности становится серьезной угрозой для психического и физического здоровья женщины»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Планируется, что мера позволит снизить число абортов и повысить рождаемость.

Наталья Балыкова