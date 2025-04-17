Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода судов у Южных Курил

Япония заявила протест России из-за временной приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил, сообщил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси. По его словам, российские власти ввели ограничения со вчерашнего утра, 16 апреля, и до 1 мая. В тот же день по дипканалам российской стороне был передан протест.

«Временная приостановка права на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам и является неприемлемой»,— сказал господин Хаяси на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Россия отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы и отказалась от переговоров о статусе островов и заключения мирного договора после присоединения Японии к санкциям в 2022 году. В 2023 году Япония впервые за двадцать лет назвала Южные Курилы незаконно оккупированными. В апреле 2025-го правительство Японии заявило, что все равно настроено на заключение мирного договора с Россией.