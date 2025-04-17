СМИ: Великобритания не станет жертвовать связями с Китаем ради США

Британская газета inews со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что Великобритания в рамках торговых переговоров с США не станет жертвовать экономическими связями с Китаем.

После введения президентом США Дональдом Трампом, Великобритания стала одной из десятков стран, стремящихся к отмене пошлин на экспорт в США через переговоры.

Собеседник газеты настаивает на том, что торговые переговоры США не будут определять позицию Великобритании в отношении Китая. «Наша позиция и подход (в отношении — «Ъ») Китая ясны».

Источник добавил, что переговоры с США и отношения Великобритании с Пекином «не следует путать».

В издании уточнили, что Лондон планирует продолжать «прагматичный» подход к Пекину. Ожидается, что министры попытаются возродить совместную британо-китайскую экономическую и торговую комиссию (Jetco), которая прекратила свое существование в 2018 году после резкого ухудшения дипломатических отношений из-за действий Китая в Гонконге.

Более 75 стран выразили готовность провести с США переговоры насчет введенных американской стороной в начале апреля пошлин. В отношении Китая Дональд Трамп сначала повысил тарифы с 84% до 125%, а затем — до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Вчера, 16 апреля, правительство США пригрозило КНР повышением пошлин до 245%.

По данным Reuters, китайские власти поручили провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин США. Вчера, 16 апреля, WSJ сообщило, что господин Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику КНР.