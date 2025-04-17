Глава РФПИ Дмитриев: возможность полета на Марс становится все более реальной

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится «всё более реальной». Он заявил об этом в соцсети Х после того, как президент РФ Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым.

Господин Дмитриев добавил к публикации видеоролик, в котором, предположительно, показан возможный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США.

В среду 16 апреля Владимир Путин, во время общения со студентами МГТУ имени Баумана, сравнил бизнесмена и миллиардера Илона Маска с Сергеем Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе. Президент РФ также заявил, что у России есть планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса в целом. Для этого, по его мнению, нужно решить три задачи.