«Парма» не смогла выйти в плей-офф после первого матча плей-ин

В Нижнем Новгороде состоялся матч плей-ин между «Пари НН» и «Пармой». Команды, занявшие в чемпионате седьмое и восьмое места, выясняли между собой, кто выходит в плей-офф. Поединок завершился со счетом 80:69 в пользу хозяев площадки. Самым результативным в пермской баскетбольной команде стал Самсон Руженцев, набравший 16 очков.

Таким образом «Пари НН» завоевал путевку в плей- офф, а у «Пармы» есть еще один шанс попытаться пробиться в этой стадию чемпионата Единой Лиги. 19 апреля в Перми подопечные Евгения Пашутина встретятся в третьем матче плей-ин с победителем второй игры МБА — «Енисей».