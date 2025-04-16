Путин поручил учесть создание электрореактивных двигателей в новом нацпроекте

Президент Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности поручил учесть создание электрореактивных двигателей в новом национальном проекте по развитию космической отрасли. Нацпроект на 2030–2036 годы должен быть подготовлен к 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы в различных космических объектах. На первый взгляд то, о чем сейчас говорю, кажется задачами будущего. Но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы»,— сказал президент на заседании (цитата по сайту Кремля).

По словам господина Путина, России нужно наращивать лидерство в сфере использования ядерных энергетических установок в космосе. В рамках космических проектов Россия также готова сотрудничать с другими странами.

В феврале «Росатом» сообщал, что ученые разработали плазменный двигатель для дальних космических перелетов. Уже готов лабораторный прототип установки.

10 апреля «Роскосмос» и НИЦ «Курчатовский институт» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию ядерной космической программы. 31 марта во время встречи с президентом России глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о включении ядерной космической программы в национальный проект по освоению космоса.

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