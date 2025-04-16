IT-холдинг Т1

Компания Т1 (до апреля 2021 года называлась «Техносерв», многопрофильный IT-интегратор) основана в 1992 году братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (бывшие владельцы Промсвязьбанка). В январе 2018 года братья поделили активы, «Техносерв» получил Алексей Ананьев. Он продал 40% акций компании ВТБ, а затем заложил в нем же еще 49,99%.

В конце 2024 года холдинг изменил структуру собственников, консолидируя доли. В 2025 году Т1 объявил, что из капитала холдинга вышел ВТБ. Структура ООО Т1 (головная компания холдинга) на апрель 2025 года выглядит следующим образом: 44,87% у ООО «СФО Вектор технологий», 30,21% за «Сирокко Технолоджи», 17,94% принадлежат комбинированному ЗПИФ «Ось», 6,98% — ООО «ТС Центр».

По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд руб. В штате компании более 26 тыс. сотрудников. В состав холдинга входят направления «Т1 Интеграция», «Т1 Искусственный Интеллект», «Т1 Иннотех» и т. д. Среди клиентов Т1 — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные предприятия и др.