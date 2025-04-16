Т1: рынок съемки из космоса в РФ растет на 26% в год

Объем российского рынка дистанционного зондирования Земли может увеличиться до 15 млрд руб. к 2026 году. Он растет в среднем на 26% в год. Об этом в интервью «Ъ» заявил генеральный директор IT-холдинга Т1 Алексей Фетисов.

По его словам, основными клиентами на этом рынке являются сервисы, работающие в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, транспорт и природные ресурсы. Для заказчиков важна глубокая обработка данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

«Простой пример: есть задача сфотографировать какое-нибудь географическое образование, например СНТ, и посмотреть — реально ли то, что отражено в кадастровой карте: если сказано, что это участок без постройки, то так ли это на самом деле. С помощью ИИ можно проанализировать и понять, где реальность расходится с данными кадастра»,— пояснил господин Фетисов.

Кроме того, съемка из космоса стала активно применяться для мониторинга залоговых объектов. Ездить на них самостоятельно может быть невыгодно из-за их местоположения, добавил глава Т1.

В марте холдинг объявил об уходе из отрасли гражданских беспилотных авиационных систем. Как сообщили «Ъ» в компании, освободившиеся ресурсы перенаправлены на развитие космических технологий, в частности услуг дистанционного зондирования Земли.

Подробнее о деятельности T1 — в материале «Ъ» «Небо для бесполетников».