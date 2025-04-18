Вон из реестра!

Недавно («Горькая победа», см. “Ъ” от 4 апреля) мы рассказали о благотворительном фонде из Екатеринбурга «Я особенный», который вместе с другими НКО отсудил у Министерства социальной политики Свердловской области более 111 млн руб. Эти деньги Свердловская область задолжала некоммерческим организациям за работу по реабилитации детей. Министерство социальной политики включило НКО в реестр поставщиков социальных услуг еще в 2016 году, НКО исправно поставляли услуги по реабилитации детей, но денег за работу в течение пяти месяцев 2023-го не получили. Суд после полутора лет разбирательств встал на сторону организаций. Однако 26 марта три из них — фонд «Я особенный», АНО «Спектрум М», ИП Сыропятов — приказами министра соцполитики Свердловской области были из реестра поставщиков социальных услуг исключены. В фонде «Я особенный» полагают, что, скорее всего, это месть за выигранные суды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области находится в ведении местного министерства социальной политики, согласно соответствующему региональному приказу №706 от 21 ноября 2014 года. Если организация состоит в этом реестре, она имеет право на финансирование оказываемых ею социальных слуг населению за счет госбюджета. Если не состоит, регион не оплачивает ее работу. Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать определенным критериям, например наличие необходимых специалистов и оснащение.

Как сказано в министерских приказах, поводом для исключения упомянутых выше НКО из реестра стала «недостоверность представленных сведений… для включения в реестр». В одном из них есть ссылка на судебное решение, принятое в пользу поставщика в апреле 2024 года: тогда суд встал на сторону ИП Сыропятова. Поставщик опротестовал отказ министерства в разрешении оказывать услуги 1 тыс. человек вместо 200. В своем отказе ведомство ссылалось на несоответствие помещения, в котором зарегистрированы поставщики, санитарным правилам и нормам (СанПиН). Однако реальная причина действий чиновников, как считают в фонде «Я особенный», месть за выигранные суды о выплате компенсаций.

— Сотрудники министерства и его территориальных управлений не могут оценивать соблюдение кем-либо санитарных норм,— комментирует юрист фонда «Я особенный» Павел Акулов.— Не их полномочия, они не Роспотребнадзор. Мало того, обслуживание осуществляется дома у подопечных и в дистанционной форме, чтобы дети могли оставаться в привычной среде. Оценив документы, мы уверены в необоснованности принятых решений. Оформлены они весьма своеобразно, с юридической точки зрения — провально.

— Минсоцполитики на запросы поставщиков отвечает игрой слов, за которыми ничего не стоит,— поясняет президент фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.— На запросы СМИ отвечает, что в приказах об исключении из реестра, подписанных министром, не идет речь о СанПиН. На самом деле приказ по поводу фонда «Я особенный» отсылает к акту обследования помещений, а там единственная претензия в том, что мы якобы не соответствуем СанПиН. Однако определение соответствия этим нормам находится вне компетенций минсоцполитики. Плюс мы оказываем услуги детям на дому, а не в помещениях, о которых идет речь. При этом нет ни слова о какой-то недостоверной информации.

В фонде также заявляют: из минсоцполитики никто не присылал им никаких уведомлений ни о каких сведениях, которые были бы недостоверны и подлежали исправлению. Жалобы исключенных из реестра поставщиков на министерство в суд уже поступили — в мае состоятся предварительные заседания.

Исключенные из реестра организации и индивидуальный предприниматель продолжают свою работу. И собирают подписи под письмом в поддержку, которое планируется отправить президенту РФ. Причем сбор подписей во избежание возможных обвинений в манипуляциях общественным мнением организован так, чтобы оставить подпись мог только человек, имеющий к реабилитации непосредственное отношение,— родитель ребенка с особенностями или работающий с детьми реабилитолог. На сегодня под письмом свои подписи оставили 380 человек: более 300 из них — родители, остальные — специалисты, которые работают с детьми.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда